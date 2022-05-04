ДТП на Рівненщині: кількість загиблих зросла до 26 людей

Кількість загиблих у масштабній ДТП у Рівненській області зросла до 26 людей. Анкетні дані трьох із них поки не встановлені.

Про це пише поліція Рівненської області у своєму Facebook.

За їхніми даними, загинули 26 людей: 24 пасажири та двоє водіїв. Поліція вважає, що водій мікроавтобуса Mercedes виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із бензовозом. Від удару бензовоз теж виїхав на зустрічну смугу, вʼїхав в автобус Neoplan та вибухнув.

Наразі поліція встановлює дані водія мікроавтобуса. Також відомо, що є щонайменше 12 травмованих людей від 17 до 69 років.