На Рівненщині зіткнулися пасажирський автобус і бензовоз. Загинули 17 людей

На автодорозі Київ — Чоп у Рівненській області сталася дорожно-транспортна пригода, унаслідок якої, за попередньою інформацією, загинули 16 людей.

Про це повідомила Нацполіція.

ДТП сталася неподалік села Ситне Дубенського району о 19:20. Після зіткнення транспортні засоби загорілися. За попередньою інформацією, загинули 16 людей.

Наразі відомо також про шістьох травмованих. Рух автодорогою Київ — Чоп на цій ділянці повністю перекрили.

Пізніше у ДСНС повідомили, що о 20:35 пожежу на місці ДТП ліквідували. Повідомляють, що загинули 17 людей і шестеро постраждали.