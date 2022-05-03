Венедіктова: Завершено перший етап розслідування воєнних злочинів росіян у Ірпені

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила про завершення першого етапу розслідування воєнних злочинів росіян в Ірпені.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«На сьогодні допитано 228 свідків. В основному це місцеві мешканці, які не змогли евакуюватись і були безпосередніми свідками злочинів. Завдячуючи їх свідченням вдалося встановити хронологію подій, а також обставини безчинств армії агресора стосовно мирного населення. Російських окупантів робить зухвалими безкарність. Але безкарності не має бути в сучасному світі. Ми працюємо, щоб знайти та покарати кожного воєнного злочинця», — заявила Венедіктова.

Вона також додала, що правоохоронці отримали свідчення про 7 розстрілів мирних громадян та місць їх захоронення. Так, під час огляду встановлені трупи 5 місцевих мешканців, які були розстріляні у дворі багатоповерхівки по вул. Білокур та в приміщенні дитячого центру розвитку «Супер-дітки». Також підтверджений розстріл з танку автомобіля, на якому жінка із 12-річним сином та ймовірно чоловіком намагались евакуюватися з міста. Останки їхніх тіл поховали місцеві мешканці на території парку «Мами».