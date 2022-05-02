СБУ викрила майже 900 військових рф та 100 колаборантів, причетних до воєнних злочинів у Київській області

Служба безпеки України встановила особи майже 900 російських солдат, які чинили злочини проти мирного населення на Київщині. Також СБУ викрила близько 100 колаборантів, які допомагали ворогу.

Про це повідомив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

Наразі українські спецслужби мають всю інформацію на окупантів, а також докази їхніх злочинів. У СБУ також перевіряють дані щодо причетності до злочинів ще понад 2 500 російських солдат, чиї підрозділи базувалися на території Київської області.

Слідчі та оперативні підрозділи Служби безпеки уже опитали майже 7 тисяч свідків злочинів росіян.