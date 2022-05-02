Секретар РНБО Данілов: путін попереджав Угорщину про напад на Україну

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що президент росії путін попереджав Угорщину про напад на Україну.

Про це він заявив в ефірі Всеукраїнського онлайн-марафону.

Данілова запитали про можливість вступу України до НАТО та можливий вплив Угорщини на цей процес. «Угорщина відкрито заявляє про свою співпрацю із росією. Більше того, вона була попереджена заздалегідь путіним про те, що буде напад на нашу країну», — сказав він.

«Вона чомусь вважала, що може забрати частину своєї території. Та країна, яка так поводилася, — подивимося, які наслідки будуть після війни для цієї країни», — додав секретар Радбезу.