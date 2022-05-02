ZDF: У Євросоюзі не залишилося країн, які проти ембарго на російську нафту

Австрія, Словаччина та Угорщина вирішили відкликати своє вето на введення ембарго на закупівлю російської нафти після зміни позиції Німеччини.

Про це пише видання ZDF.

За даними джерел, тепер жодна країна ЄС не блокує принципове рішення про відмову від російської нафти — лишається лише узгодити деталі введення ембарго. У виданні вважають, що заборону ухвалять найближчими днями, але вона набере чинності, ймовірно, протягом місяців.

Другого травня міністр економіки Німеччини Крістіан Лінднер знову підтвердив наміри відмовитися від російської нафти. За його словами, країна дійшла до такого стану, що зможе впоратися з нафтовим ембарго та навіть більше — зможе впоратися з тим, що ембарго буде запроваджене негайно. Однак він підкреслив, що таке рішення матиме наслідки, і ціни на пальне, очевидно, зростуть. Але до кінця року Німеччина зможе ліквідувати ці наслідки.

Також це публічно підтвердили і в Австрії. Міністр енергетики Леонора Гевслер заявила, що її країна не проти введення ембарго на закупівлю російської нафти та підтримає такі санкції, якщо Єврокомісія та інші країни-члени ЄС готові будуть це зробити.

Разом з тим,у понеділок агентство Reuters повідомило, що Євросоюз планує звільнити Угорщину та Словаччину від майбутніх обмежень на закупівлю російської нафти. Проблема в тому, що ці дві країни дуже сильно залежать від російської нафти, а Угорщина взагалі обіцяла накласти вето на таке рішення. Тому Єврокомісія хоче створити для них виняток або ж значно подовжити перехідний період.