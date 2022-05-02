Окупанти завдали ракетного удару по Одесі, є загиблі

Російські окупанти завдали нового удару по Одесі, в результаті чого загинули люди.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

«Ворог завдав ракетного удару по одному з обʼєктів інфраструктури Одеси. На жаль, є загиблі та поранені. Ми цього так не залишимо. Щоразу ці покидьки діють як звичайні терористи, а з терористами у нас розмова одна. Ми будемо їх знищувати, доки жодного живого окупанта не залишиться на українській землі!» — написав він.

Пізніше секретар Ради безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що російська ракета влучила в церкву.