По Одесі росія завдала ракетного удару. Пʼятеро людей загинули, 18 поранені

Російські військові атакували Одесу ракетами. Дві з них вразили військовий об’єкт і два житлові будинки. Пʼятеро людей загинули, 18 — дістали поранень.

Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, кількість жертв може бути більшою.

«Пʼятеро вбитих і 18 поранених українських громадян. Це тільки ті, кого знайшли. Скоріше за все, буде більше.. Серед убитих — трьохмісячна дитина. Малеча, яка мала зустрічати з батьками свій перший Великдень», — написав він.

Раніше повітряне командування «Південь» повідомляло, що сьогодні, 23 квітня, з 14:00 до 15:00 їхнє угруповання знищувало крилаті ракети противника, які літаки Ту-95 стратегічної авіації росії запустили з акваторії Каспійського моря.

Ще дві російські крилаті ракети та два дрони, які летіли над Одесою, українські військові знищили.