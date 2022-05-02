У російській Пермі горів пороховий завод. Є загиблі та поранені

У російському місті Перм 1 травня ввечері загорівся «Пермський пороховий завод».

Про це повідомила Державна інспекція з питань праці Пермського краю.

За їхніми даними, о 20:00 на пороховому заводі на виробничій ділянці з виготовлення пластмаси сталося загоряння продукції. Внаслідок пожежі постраждали троє працівників, один з них загинув на місці, а двох доправили до лікарні. Ще один працівник заводу згодом помер у лікарні.

Причини та обставини пожежі наразі встановлюють.