У російському Брянську горять нафтобаза та сховища нафтопродуктів

У російському місті Брянськ сталася пожежа на нафтобазі «Транснафта Брянськ Дружба».

Про це повідомляє російський Интерфакс із посиланням на мнс росії.

Повідомлення про пожежу надійшло о 02:00. Попередньо, постраждалих немає, евакуацію населення не планують.

Про причини пожежі інформації немає.

Интерфакс зазначає, що у Брянську також горять два сховища нафтопродуктів. За даними агентства, рано-вранці спалахнув резервуар із дизельним паливом на території нафтового комплексу на Сніжецькому валу.

За попередніми даними, місткість резервуару — 10 тисяч кубометрів.

У соцмережах зʼявилося відео, ймовірно, цих пожеж.