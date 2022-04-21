У росії горить військовий Науково-дослідний інститут, який брав участь у розробці «Іскандерів»

У Центральному науково-дослідницькому інституті військ повітряно-космічної оборони росії в Твері масштабна пожежа. Покрівля будівля вже обвалилася, а з вікон йде отруйний дим.

Про це повідомляють Интерфакс і низка місцевих ЗМІ.

За попередніми даними, загинули двоє осіб, близько 30 постраждали. Що стало причиною пожежі — поки невідомо.

Цей НДІ брав участь у розробці ракетних комплексів «Іскандерів», якими рф обстрілює Україну, зенітних систем і систем захисту від стеження для стратегічних бомбардувальників Ту-160.