У Раді назвали 9 принципів плану відновлення України

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку підтримав план економічного відновлення України та оприлюднив принципи, на яких він базуватиметься.

Про це повідомили у пресслужбі українського парламенту.

Наразі уряд, Міністерство економіки, провідні експерти та бізнес-асоціації працюють над планом економічного відновлення України і готові залучати громадський сектор до формування цього документа, йдеться в повідомленні.

А ось список із 9 основних принципів, на яких буде базуватися план відновлення: