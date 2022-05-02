Новини

У Раді назвали 9 принципів плану відновлення України

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку підтримав план економічного відновлення України та оприлюднив принципи, на яких він базуватиметься.

Про це повідомили у пресслужбі українського парламенту.

Наразі уряд, Міністерство економіки, провідні експерти та бізнес-асоціації працюють над планом економічного відновлення України і готові залучати громадський сектор до формування цього документа, йдеться в повідомленні.

А ось список із 9 основних принципів, на яких буде базуватися план відновлення:

  • Повний доступ до ринків ЄС та Великої сімки.
  • Отримання статусу кандидата, а потім повноправне членство в ЄС.
  • Побудова економіки на принципах дерегуляції та лібералізації.
  • Налагодження логістичних маршрутів до західних країн.
  • Перехід від експорту сировини до її переробки та продажу вже готових продуктів.
  • Розвиток виробництва озброєння та військової техніки, у тому числі за рахунок трансферу військових технологій.
  • Самодостатність в енергетиці: збільшення видобування власного газу та розвиток атомної енергетики.
  • Кліматична модернізація. Врахування принципів «зеленої економіки» при створенні нових об’єктів у різних галузях промисловості.
  • Локалізація не менше за 60% — у відновленні України будуть задіяні українські компанії та виробники.