На відбудову України потрібні сотні мільярдів доларів. Міністр фінансів розповів, де їх візьмуть

Процес відновлення України коштуватиме сотні мільярдів доларів.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтервʼю «Суспільному».

Нині збитки тільки цивільної інфраструктури України, без урахування військової інфраструктури, оцінюють у $270 мільярдів. Втрати логістичної інфраструктури — близько $120 мільярдів.

За словами міністра фінансів, у відбудові України мають бути задіяні переважно кошти росії.

«Є надії, можливості для того, щоб заморожені активи були використані для цього. Щоб були репатріації, можливо, додаткові податки на нафту і газ після війни, які можуть бути спрямовані в бюджет України. Цеті джерела, які я бачу. Плюс підтримка наших партнерів», — зазначив Марченко.

Також він додав, що наближення до вступу України в Європейський Союз дає надію на нові фінансові надходження.

«Якщо станемо країною-членом, отримаємо доступ до ресурсів ЄС. Крім того, є наші партнери — Велика Британія, США. Тому в цілому цей комплекс заходів дозволяє говорити, що кошти на відновлення знайдуться», — запевнив Марченко.

Раніше премʼєр-міністр Деніс Шмигаль розповів, що через війну з росією лише державний бюджет України щодня втрачає 2 мільярди гривень.