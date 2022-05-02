ДБР затримало поплічників Іллі Киви, які мали влаштувати в Одесі провокації з тітушками

Державне бюро розслідувань затримало довірених осіб колишнього нардепа Іллі Киви, які мали організовувати провокаційні акції із залученням тітушок та дестабілізувати ситуацію на Одещині.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Перший поплічник Киви мав організувати акцію на Одещині та в інших регіонах, він відповідав за збір «спортсменів». Другий переховувався від правоохоронців на Закарпатті і відповідав за підбір тітушок, які охороняли представників політичної партії «Опозиційна платформа — За життя» під час масових заходів у Одеській та Київській областях. Під час акцій довірений Киви давав вказівки, що саме робити учасникам — зокрема використовувати фізичну силу. Масові акції фінансувались представниками партії ОПзЖ.

ДБР встановило три десятки тітушок, яких керівництво ОПзЖ використовувало як силовий блок. Причетність усіх затриманих до організації провокацій в Одесі 2 травня 2022 року наразі перевіряють.