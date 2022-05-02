Netflix через фінансові труднощі відмовився від розробки мультсеріалу Меган Маркл «Перлина»

Netflix з міркувань економії відмовився від розробки проєкту герцогині Сассекської Меган Маркл. Ідеться про багатомільйонний мультсеріал «Перлина», контракт на який підписали у 2021 році.

Про це повідомляє ВВС.

Мультсеріал мав розповідати про пригоди 12-річної дівчинки, натхненної впливовими жінками.

Виконавчим продюсером мультика, який створювався компанією Archewell Productions, був призначений чоловік Елтона Джона Девід Ферніш.

Натомість Netflix підтвердив, що продовжить роботу над низкою проєктів з Archewell Productions, зокрема над анонсованим раніше документальним серіалом Heart of Invictus.