Netflix вперше за довгі роки втратив передплатників через війну в Україні

Стримінговий сервіс Netflix вперше за довгі роки відзвітував про зменшення кількості передплатників, хоча ще в кінці минулого року прогнозувала приріст передплатників на 2,5 мільйона.

Про це пише Reuters.

У першому кварталі цього року сервіс Netflix втратив 200 тисяч користувачів у світі і ще 700 тисяч російських користувачів. Відтік передплатників у компанії пов’язують з інфляцією, жорсткою конкуренцією на ринку та вторгненням військ росії в Україну, через що Netflix припинила роботу в рф.