Netflix відкриє офіс у Варшаві. Він буде центром для Східної Європи

Стримінговий сервіс Netflix цього року відкриє фізичний офіс у польській столиці Варшаві, який буде функціонувати як центр для Центральної та Східної Європи, зокрема й для України.
Про це повідомляється на сайті компанії.
Варшавський офіс допоможе побудувати довгострокову співпрацю в регіоні та надасть нові можливості для творців контенту в Польщі, Україні, Румунії, Чехії, Угорщині та Хорватії.
У 2016 році Netflix локалізував свій сервіс у Польщі. Незабаром після цього стримінг став доступним румунською, чеською, угорською, хорватською та українською мовами.