Ілон Маск продав акції Tesla на $8,5 мільярда

Мільярдер Ілон Маск продав за три дні акцій Tesla на суму майже $8,5 мільярда. Маск активно почав продавати акції після того, як уклав угоду щодо купівлі Twitter.
Про це пише Reuters.
Маск і Twitter уклали угоду 25 квітня, а вже 26 квітня мільярдер почав продавати акції. Загалом він продав понад 9,6 млн акцій Tesla за ціною від $820 до $1 000 за акцію.
Нині Маск володіє 163 млн акцій Tesla, тобто приблизно часткою в 16% компанії і залишається її найбільшим акціонером.
- 5 квітня Ілон Маск купив 9,2% акцій Twitter, після чого компанія запропонувала йому місце в раді директорів. Маск відмовився і 14 квітня запропонував купити Twitter за $43 мільярди.
- Tesla після цього втратила $126 мільярдів через побоювання інвесторів.