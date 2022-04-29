Ілон Маск продав акції Tesla на $8,5 мільярда

Мільярдер Ілон Маск продав за три дні акцій Tesla на суму майже $8,5 мільярда. Маск активно почав продавати акції після того, як уклав угоду щодо купівлі Twitter.

Про це пише Reuters.

Маск і Twitter уклали угоду 25 квітня, а вже 26 квітня мільярдер почав продавати акції. Загалом він продав понад 9,6 млн акцій Tesla за ціною від $820 до $1 000 за акцію.

Нині Маск володіє 163 млн акцій Tesla, тобто приблизно часткою в 16% компанії і залишається її найбільшим акціонером.