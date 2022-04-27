Компанія Tesla втратила $126 мільярдів через побоювання інвесторів щодо покупки Twitter

Компанія Tesla втратила $126 мільярдів на тлі побоювань інвесторів, що виконавчому директору Ілону Маску, можливо, доведеться продати акції, щоб профінансувати покупку компанії Twitter.

Про це повідомляє Reuters.

Tesla не бере участі в угоді з Twitter, але її акції стали мішенню для спекулянтів після того, як Маск відмовився публічно розкрити, звідки надходять кошти для покупки соцмережі.