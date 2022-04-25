Ілон Маск купує компанію Twitter

Американський бізнесмен і розробник Ілон Маск досягнув згоди із акціонерами компанії Twitter і купує її — за $44 мільярди. Після завершення операції Twitter стане приватною компанією, а не акціонерною.

Незалежний голова ради директорів Twitter Брет Тейлор сказав: «Рада директорів Twitter провела вдумливий і всебічний процес оцінки пропозиції Ілона, приділяючи особливу увагу вартості та фінансуванню. Запропонована угода принесе значну грошову премію, і ми вважаємо, що це — найкращий шлях уперед для акціонерів Twitter».