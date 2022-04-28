У хатньої робітниці медведчука під час обшуку знайшли $467 тисяч

У будинку хатньої робітниці нардепа віктора медведчука правоохоронці вилучили загалом понад $467 тисяч.
Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.
«Жила-була звичайна жінка і працювала вона хатньою робітницею. Глобально, нічого особливого. Під час розслідування кримінального провадження у хатньої робітниці провели санкціонований судом обшук і вилучили $467 тисяч і €87 тисяч. І знову-таки, ви скажете, що рано бити у дзвони — а раптом спадщина, хтось позичив, накопичила, продала щось, це ж життя», — написала Венедіктова. Генпрокурор уточнила, що йдеться про хатню робітницю медведчука.
- Після вторгнення росії в Україну медведчук 26 лютого утік з-під домашнього арешту та намагався покинути Україну. Однак 12 квітня СБУ затримала політика, 16 квітня Личаківський районний суд Львова заарештував його без права на заставу. Де перебуває козак — невідомо.