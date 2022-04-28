Данія першою у світі зупиняє вакцинацію від коронавірусу

Данія стала першою країною у світі, яка призупинила вакцинацію проти коронавірусу.

Про це повідомляє Sky News.

Повідомляється, що країна вирішила «згорнути» кампанію з імунізації з 15 травня, однак її продовжать для людей з групи ризику. Перед цим експерти оцінять, кого і коли вакцинувати і якими вакцинами.

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що країна перебуває у «хорошому становищі» в плані вакцинації. У Данії вакциновано близько 81% населення, а бустерну вакцину отримали 61,6%.