Уряд направив додаткові 400 мільйонів гривень на відновлення зруйнованої війною інфраструктури

Кабінет міністрів направив додаткові 400 мільйонів гривень на відновлення критичної інфраструктури, яка постраждала від вторгнення військ росії.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Харківська область отримає 250 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків бойових дій та обстрілів. Чернігівщина отримає 150 мільйонів гривень на повноцінне відновлення водопостачання — кошти підуть «Чернігівводоканалу» на реконструкцію однієї з насосних станцій та трансформаторних підстанцій.