У Вінницький області внаслідок ранкового обстрілу поблизу Жмеринки та Козятина загинули 5 людей

У Вінницькій області внаслідок ракетних обстрілів транспортної інфраструктури поблизу міст Жмеринка та Козятин загинули 5 людей, ще 18 поранено (і це ще не остаточні дані).
Про це повідомила обласна прокуратура.
Ракетні обстріли сталися вранці 25 квітня. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 110 КК України — умисні дії, вчинені, аби змінити межі території або державного кордону України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків.
- Уранці 25 квітня росія за одну годину обстріляла пʼять залізничних станцій у Центральній та Західній Україні. Через це щонайменше 16 пасажирських потягів їхали із затримкою.