За одну годину росія обстріляла пʼять залізничних станцій у центральній та західній Україні. Є постраждалі

Уранці 25 квітня під обстріл росії потрапили пʼять залізничних станцій у центральній та західній Україні. Через це щонайменше 16 пасажирських потягів затримуються.

Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін.

«Постраждалі є, деталі зʼясовуємо. Буду інформувати», — написав він.

Дві російські ракети влучили по залізничній інфраструктурі Рівненщини. Жертв немає. Про це сказав очільник ОВА Віталій Коваль.

Також в «Укрзалізниці» повідомили, що через пошкодження тягових підстанцій відсутня напруга у контактній мережі на ділянках Шепетівка — Козятин, Жмеринка — Козятин, Козятин — Фастів.

Потяги, що прямують вказаними ділянками, затримуються. Ось список та орієнтовний час запізнення: