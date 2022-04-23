Туреччина закриває повітряний простір для літаків, що прямують з росії в Сирію

Туреччина закриває повітряний простір для всіх цивільних і військових літаків, які перевозять солдатів з росії в Сирію.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

«Ми закрили повітряний простір для російських військових літаків, і навіть для цивільних літаків, які прямували в Сирію і везли солдатів. Ми давали дозволи на три місяці. У них був дозвіл до квітня», — сказав Чавушоглу.