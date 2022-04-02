Туреччина готова евакуювати мешканців Маріуполя морем

Туреччина готова виділити судна для евакуації цивільних та поранених із Маріуполя морем.

Про це пише інформагентство Анадолу.

За словами міністра національної оборони Хулусі Акара, турецька сторона у цьому питанні координує свої дії зі структурами росії та України.

Голова оборонного відомства Туреччини нагадав, що останніми тижнями неодноразово спілкувався телефоном із російським та українським колегами, сергієм шойгу та Олексієм Резніковим. Також він особисто зустрічався у Стамбулі із Резніковим.

Хулусі Акар зазначив, що Туреччина продовжує постачати гуманітарну допомогу українцям.