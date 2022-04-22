Події 22 квітня в огляді «Бабеля»: росія хоче захопити весь Донбас та південь України, у Запорізькій області впав літак Ан-26

До ночі 22 квітня Повітряні сили знищили 15 повітряних цілей: 3 літаки, 3 вертольоти та 9 безпілотників «Орлан-10». Українські військові успішно відбили 10 атак ворога, знищили 6 танків, 4 артилерійські системи, 8 одиниць броньованої та 15 одиниць автомобільної техніки. На Луганщині снаряди росіян влучили у 7 будинків, поранено чотирьох людей. Крім того, за минулу добу окупанти обстріляли 20 населених пунктів Донецької області.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном у Вашингтоні. Вони обговорили військову допомогу Україні, включно із додатковим пакетом на $800 млн, оголошеним президентом Байденом. Координувати постачання військової допомоги Україні буде відставний генерал Террі Вольф, який раніше спеціалізувався на боротьбі з терористами ІДІЛ.

У Київській області правоохоронці виявили тіла 1 084 цивільних — 75% цих людей були розстріляні. Вбиті не були представниками Тероборони чи військовими. Росіяни вбивали їх з автоматів, кулеметів і снайперських гвинтівок. Приблизно 300 тіл залишаються невстановленими.

У Київській області знайшли вбитим волонтера з Бучі Дениса Бутенка. Його тіло з п’ятьма вогнепальними ранами було знайдено у лісосмузі між Ворзелем та Бучею Київської області. Після окупації Бучі російськими військами чоловік займався доставкою їжі цивільним у Бучі разом з іншими волонтерами, а також був донором крові для жертв воєнних дій.

Український літак Ан-26 зранку впав у Запорізькій області. На борту перебували троє людей. Один пілот загинув, двох доправили до шпиталю. Попередньо, літак зачепив електроопору, після чого загорівся двигун.

Українська розвідка попередила українців про можливі провокації та обстріли з боку росії під час всенічного богослужіння на свято Воскресіння Христового.

Командування російських військ Центрального округу заявило про «другу фазу» війни проти України. Військам рф дали наказ захопити весь Донбас і південь України. В. о. командувача округу рустам міннекаєв прямо заявив, що кремлю потрібен сухопутний коридор в окупований Крим. Також росіяни хочуть «впливати на життєво важливі об’єкти української економіки».

Шведська компанія Essity заявила про вихід з російського ринку. Їй належать бренди засобів гігієни Zewa, Libresse, Leukoplast, Tork. Австралія розширила санкції проти росії. До санкційного списку додали 144 сенатори ради федерації рф, а також доньок путіна і доньку очільника російського МЗС лаврова.

Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив, що його країна постачає Україні артилерію. Франція передає Україні різну зброю — від протитанкових комплексів Milan до самохідної артилерійської установки Caesar.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна поставить Україні протитанкові засоби, міни й артилерійські боєприпаси. Також Німеччина готова спонсорувати придбання для України іншого озброєння. Але власну важку техніку Німеччина надати Україні не готова.

Експорт російського газу до Європи може знизитися на третину в 2022 році. Також поставки можуть зменшитися ще суттєвіше, якщо під час бойових дій буде пошкоджений газопровід в Україні. Зараз країни-члени ЄС активно працюють над тим, щоб повністю відмовитися від російського газу та купувати його в іншому місці. Зокрема, у Нідерландах вже заявили, що до кінця 2022 року повністю відмовляться від російських газу та вугілля.

ЄС готується запровадити нові санкції проти росії наступного тижня. Новий пакет санкцій може містити певну заборону імпорту російської нафти, а також відключення нових російських банків від Swift.