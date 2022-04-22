Спершу російський «суд» у Криму засудив лідера кримськотатарського народу Джемілєва, а потім амністував

Російський окупаційний суд у Криму заочно «амністував» лідера кримськотатарського народу, нардепа Мустафу Джемілєва. Раніше його засудили до одного року позбавлення волі та оштрафували на 15 тисяч рублів за нібито зберігання боєприпасів.

Однак зараз Джемілєв потрапив під амністію у звʼязку із 70-річчям перемоги у Другій світовій війні, пише російський Інтерфакс.

Також проти політика окупанти вели ще дві справи:

про перетин «держкордону росії» після заборони на вʼїзд;

після заборони на вʼїзд; про зберігання вогнепальної зброї, що створило умови для її використання іншою особою.

Раніше Джемілєв заявляв про намір довести абсурдність цих звинувачень в Європейському суді з прав людини.