Росія вимагає прибуття лідера кримськотатарського народу Джемілєва на суд у Крим, хоча сама заборонила йому туди в’їзд

Росія вимагає прибуття національного лідера кримських татар Мустафи Джемілєва на суд над ним до окупованого Криму. Раніше РФ сама ж заборонила політикові в’їзд на український півострів.

Про це повідомив адвокат Джемілєва Микола Полозов.

Так, «міський суд» міста Армянська викликає Джемілєва як підсудного на засідання 5 серпня, мовляв явка обов’язкова.

При цьому Полозов звернув увагу на «як мінімум неузгодженість дій різних державних органів Росії, а як максимум глибоку державну деменцію, якщо не сказати шизофренію».

Річ у тім, що навесні 2019 року Росія таємною постановою своєї Федеральної служби безпеки продовжила на 15 років накладену раніше заборону Джемілєву на в’їзд на свою територію, а також до окупованого нею Криму до 2034 року.

«Цю ситуацію я вже обговорив із Мустафою Джемілєвим, і він мені сказав, що готовий приїхати на суд, якщо заборона на в’їзд до Криму буде знята, і взяти участь у восьмій за ліком кримінальній справі проти нього», — повідомив адвокат.