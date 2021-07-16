Россия требует прибытия лидера крымскотатарского народа Джемилева на суд в Крым, хотя сама запретила ему туда въезд

Россия требует прибытия национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева на суд над ним в оккупированный Крым. Ранее РФ сама же запретила политику въезд на украинский полуостров.

Об этом сообщил адвокат Джемилева Николай Полозов.

Так, «городской суд» города Армянска вызывает Джемилева как подсудимого на заседание 5 августа, мол явка обязательна.

При этом Полозов обратил внимание на «как минимум несогласованность действий различных государственных органов России, а как максимум глубокую государственную деменцию, если не сказать шизофрению».

Дело в том, что весной 2019 года Россия тайным постановлением своей Федеральной службы безопасности продлила на 15 лет наложенный ранее запрет Джемилеву на въезд на свою территорию, а также в оккупированный ею Крыму до 2034 года.

«Эту ситуацию я уже обсудил с Мустафой Джемилевым, и он мне сказал, что готов приехать на суд, если запрет на въезд в Крым будет снят, и принять участие в восьмом по счету уголовном деле против него», — сообщил адвокат.