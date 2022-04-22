Нардеп Григорій Суркіс виїхав до Польщі. На кордоні у нього була затримка через спробу вивезти 13 годинників

Сьогодні, 22 квітня, «Українська правда» з посиланням на джерела повідомила про затримання на кордоні Польщі нардепа від ОПзЖ, одного з президентів ФК «Динамо» Григорія Суркіса. Повідомлялося, що він намагався виїхати з України через пункт пропуску «Краковець» із 13 годинниками, через що його на кілька годин затримали.

У митниці «Бабелю» розповіли, що на Суркіса не складали протокол і годинники в нього не вилучали. Зі слів митників, у пунктах пропуску діють працівники Держбюро розслідувань, які самостійно складають процесуальні документи та в разі необхідності вилучають речі.

Співрозмовник з оточення Суркіса каже, що як такого затримання не було і годинники у нардепа не вилучали, проте їх довелося залишити в Україні. Годинники Суркіс віддав помічниками.

Журналісти «Української правди» пізніше написали, що Суркіс все ж таки виїхав до Польщі.