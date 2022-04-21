Велика Британія ввела нові санкції проти рф — заборонили імпорт деревини та срібла і підвищила мито

Велика Британія оголосила нові санкції проти росії, зокрема, розширила перелік забороненого імпорту та підвищила митні тарифи.

Про це йдеться на сайті уряду.

Відтепер у Британії заборонено імпорт російських товарів на суму понад £1 мільярд. Обмеження стосуються імпорту срібла, виробів із дерева та деяких високоякісних товарів з росії, зокрема ікри.

Також британський уряд підвищив митні тарифи на низку товарів на 35%. Збільшують мито на продукцію з росії та білорусі на суму близько £130 мільйонів, зокрема на діаманти та каучук.

«Ми непохитні у нашій підтримці народу України, і ці нові значні санкції проти путіна призведуть до того, що загальні імпортні мита та заборони на російські товари перевищать 1 мільярд фунтів стерлінгів, що завдасть подальшого економічного болю економіці путіна через його варварські та невиправдані напади на суверенну націю [українців]», — прокоментував нові санкції канцлер британської казни Ріші Сунак.