Британія розширила санкції проти росії. У списку опинились ілля кива, російські воєначальники і концерн «Калашников»

Велика Британія внесла до списку санкцій ще 26 російських громадян і компаній, які відповідальні за війну рф проти України. Санкції передбачають заморожування активів і заборону вʼїзду до Британії для фізосіб.

Про це повідомляється на сайті уряду.

Під санкціями опинились всеросійський НДІ автоматики імені М. Л. Духова, Центральний науково-дослідний інститут машинобудування, концерн «РТІ Системи», ракетно-космічний центр «Прогрес», АТ «Промтех-Дубна», Арзамаський машинобудівний завод, а також концерн «Калашников».

Також у списку представник міноборони ігор конашенков, в. о. голови МНС олександр чупріян, перший заступник директора фсб сергій корольов, голова корпорації «Тактичне ракетне озброєння» (розробник ракет «Циркон») борис обносов, голова медіахолдингу «Красная звезда» олексій піманов, головний редактор журналу «Національна оборона» ігор коротченко та інші.

Серед воєнних злочинців у списку командувач вдв генерал-полковник андрій сердюков, заступник начальника генштабу генерал-полковник микола богдановський, командувача сил спеціальних операцій генерал-майор валерій флюстіков, командир 64 бригади азатбек омурбеков, причетний до вбивств цивільних у Бучі, та інші.

Окремо під санкції потрапив екснардеп-утікач від ОПзЖ ілля кива, який переховується в росії.