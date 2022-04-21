«У місті досі є українські військові». Зеленський відповів на заяву росії щодо захоплення Маріуполя

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяви росії про нібито захоплення Маріуполя під час спілкування зі ЗМІ за підсумками візиту премʼєрів Іспанії та Данії.
Він заявив, що у місті досі є частина, яку контролюють українські військові.
«Ситуація складна. Ситуація погана. З вчорашнього дня вона практично не змінилася. Заблоковані декілька тисяч людей наших військових, а також цивільних, які поруч з ними. Це в основному жінки та діти, а також десь біля 120 тисяч, по нашим розрахункам, заблоковані в цілому в Маріуполі мирних жителів», — пояснив він.
За його словами, українська сторона працює над тим, щоб домогтися відкриття гуманітарних коридорів. Зокрема, Україна пропонувала рф обміняти у Маріуполі «всіх поранених на всіх поранених», але росія блокує цей процес.
Зеленський зазначив, що є два шляхи вирішення проблеми Маріуполя: військова деблокада та дипломатична спроба організувати евакуацію. Україна одночасно працює над обома варіантами.
- Наразі на «Азовсталі» залишаються заблокованими українські морські піхотинці, бійці полку «Азов» і приблизно тисяча цивільних мешканців міста. 20 квітня захисники Маріуполя заявили, що готові евакуюватися з міста за підтримки третьої сторони. У той же день президент Владимир Зеленський заявив, що Україна готова обміняти полонених російських військових на людей з Маріуполя.
- 21 квітня голова міноборони росії сергій шойгу відзвітував володимиру путіну про нібито «взяття Маріуполя под контроль» російських окупаційних військ. шойгу заявив, що війська не змогли захопити «Азовсталь». путін наказав не штурмувати промзону, а взяти її в облогу.