У Бучі російські окупанти вбили родича російського опозиціонера Навального

Журналісти «Русской службы BBC» зʼясували, що житель Бучі Ілля Навальний, якого знайшли розстріляним у братській могилі серед сотень інших жертв, був далеким родичем російського опозиціонера Олексія Навального.
«Так, Ілля був далеким родичем Олексія, є спільний прадід», — повідомив староста села Залісся Павло Навальний.
Сам Павло є троюрідним братом російського опозиціонера. За його словами, інші набагато ближчі родичі Навального під час російської окупації Київської області не постраждали.
- У березні московський суд засудив Олексія Навального до 9 років колонії суворого режиму і штрафу в 1,2 мільйона рублів (понад $11 тисяч). Його визнали винним у новій справі про шахрайство та неповагу до суду.
- Навальний і так вже сидить у вʼязниці — 2 лютого 2021 року суд відправив його до колонії на 2 роки і 8 місяців у справі «Ів-Роше».