У Бучі російські окупанти вбили родича російського опозиціонера Навального

Журналісти «Русской службы BBC» зʼясували, що житель Бучі Ілля Навальний, якого знайшли розстріляним у братській могилі серед сотень інших жертв, був далеким родичем російського опозиціонера Олексія Навального.

«Так, Ілля був далеким родичем Олексія, є спільний прадід», — повідомив староста села Залісся Павло Навальний.

Сам Павло є троюрідним братом російського опозиціонера. За його словами, інші набагато ближчі родичі Навального під час російської окупації Київської області не постраждали.