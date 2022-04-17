Події 17 квітня в огляді «Бабеля»: ЗСУ контратакує на Харківщині та успішно обороняється на Донбасі, а в Харкові знесли пам’ятник Жукову

До ранку 17 квітня українські військові на Донбасі відбили 10 атак ворога і знищили ворожу техніку. На південних рубежах ворог втратив 36 військових, 15 броньованих машин та артилерійських установок та 2 реактивні системи «Град». Протягом доби противник ударив по Миколаївщині п’ятьма крилатими ракетами та системами залпового вогню, пошкоджена інфраструктура, але втрат немає. Також окупанти 23 рази обстріляли Харків з артилерії, мінометів та РСЗВ, був один ракетний удар, загинули троє цивільних.

У Харківській області в результаті контрнаступу ЗСУ звільнили Базаліївку, Лебʼяже, частину Кутузівки. У районі села Мала Рогань українські підрозділи просунулися далі на схід

У Сєвєродонецьку Луганської області у Вербну неділю росіяни вчетверте обстріляли Свято-Христо-Різдвяний кафедральний собор. Цього разу снаряди влучили в дах. Загалом у Луганській області від початку війни вже пошкоджено близько 10 релігійних споруд.

ООН побоюється, що блокування росіянами українських портів у Чорному морі може спровокувати глобальну продовольчу катастрофу та голод. Сховища України переповнені зерном, яке може допомогти нагодувати 400 мільйонів людей у ​​всьому світі. Однак ланцюжок поставок порушений війною, а порти не можуть нормально працювати поблизу зони бойових дій. Міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір уже заявив, що для недопущення глобального голоду потрібно озброювати Україну.

У Харкові демонтували пам’ятник радянському маршалу Жукову. На постаменті з’явився напис «Слава Україні» та національний герб. Хто саме зніс пам’ятник — невідомо.

У Маріуполі російські окупанти видають «перепустки» на переміщення містом, без яких ходити вулицями вже з наступного тижня буде неможливо.

«Ульяновський механічний завод», який виробляє радіолокаційні системи та засоби ППО для російської армії, фактично зупинено. Основним постачальником компонентів була Німеччина, але після вторгнення рф в Україну співпрацю припинили. Керівництво заводу шукає можливості обійти санкції та налагодити поставки через треті країни, зокрема — Казахстан.

ЄС наразі готує шостий пакет санкцій проти росії. У ньому розглядають санкції проти російського Сбербанку, на який припадає 37% фінансового сектору рф, й обмеження щодо закупівель російської нафти.

Премʼєр-міністр Італії Маріо Драгі дійшов висновку, що телефонні розмови з путіним марні. Під час останньої розмови на всі заклики припинити вогонь та зустрітися із Зеленським особисто, російський диктатор відповідав, що «час іще не настав». Драгі заявив, що «жах війни з її бійнею, з тим, що вони зробили з дітьми та жінками, не залежить від слів і телефонних дзвінків», та пообіцяв прискорити роботу в ЄС щодо відмови від російських енергоресурсів.

Україна вже заповнила опитувальник, необхідний для вступу в ЄС. Цей документ передадуть Єврокомісії, за ним оцінюватимуть, чи відповідає Україна критеріям для набуття членства в Євросоюзі. Рішення надати Україні статус кандидата на вступ очікують у червні.