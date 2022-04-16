ДБР оголосило підозру закарпатським митникам за махінації з нафтою медведчука

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом працівникам митного поста «Мукачево», які сприяли корупційним схемам з імпортом нафтопродуктів компаніям зі сфери вплива затриманого нардепа віктора медведчука.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Як зазначають у ДБР, протягом 2017—2018 років компанія, повʼязана з віктором медведчуком, імпортувала нафтопродукти залізничним і автомобільним транспортом. Проте в документах зазначалось, що в цистернах превозять газовий конденсат, який не є підакцизним товаром. Під час оформлення вантажу митники «не помічали» підміни.