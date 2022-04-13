СБУ: медведчука планували переправити до Придністровʼя, звідти — до Москви

Нардеп віктор медведчук намагався втікти до Придністровʼя, звідки планував перебратися до Москви.

Про це повідомив голова Служби безпеки України Іван Баканов.

Вивезти нардепа планувала федеральна служба безпеки росії (ФСБ). Баканов зазначив, що ФСБ намагалася максимально замаскувати свої плани: вкидала дезінформацію, спеціально робила фейкові «зливи», намагалася організувати «липові» маршрути для евакуації політика і пустити СБУ хибним слідом, навіть підготувала «псевдомедведчуків», щоб відвернути увагу.

«Насправді медведчука під виглядом військового ЗСУ нібито у супроводі колег хотіли довезти до українського кордону. Там — човном переправити до так званої «Придністровської Молдавської Республіки», де на нього вже чекала евакуаційна група спецпризначенців ФСБ. Вони й повинні були доставити медведчука до Москви. Але завдяки СБУ реалізувати цей план не вдалося!» — додав Баканов.

Він підкреслив, що контррозвідка СБУ прорахувала десятки версій, чітко визначила справжній маршрут і зʼясувала місце прибуття евакуаційної групи ФСБ.

«Це дозволило оперативникам і слідчим Служби безпеки України затримати медведчука по дорозі — під час його виїзду з Київської області. Зазначу, що його супроводжували українські правоохоронці, які також будуть відповідати за свої дії! Тепер на Медведчука чекає суд, обрання запобіжного заходу, а вірніше, його підтвердження — тримання під вартою. А згодом, я сподіваюсь, заслужене покарання», — сказав голова СБУ.