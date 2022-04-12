Події 12 квітня в огляді «Бабеля»: СБУ спіймала Медведчука, ситуацію з хіматакою в Маріуполі дослідять експерти, Зеленський відмовився зустрічатися зі Штайнмаєром

Уночі 12 квітня на Миколаївщині перевдягнені російські диверсанти спробували атакувати українські позиції на трьох цивільних автівках, видаючи себе за групу евакуйованих. Українські бійці знищили пʼятьох з них. Решта втекли.

Троє людей мають ознаки отруєння бойовими хімічними речовинами після хімічної атаки в Маріуполі, але без катастрофічних наслідків. Досі незрозуміла ціль такої точкової хімічної атаки. Можливо, окупанти готуються до масштабнішого застосування забороненої хімічної зброї. 11 квітня в «днр» погрожували застосувати хімічну зброю. Один із ватажків місцевої «армії» едуард басурін зазначав, що штурмувати завод «Азовсталь» немає сенсу, бо там є підземні поверхи, тому потрібно «звернутися до хімічних військ». Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що наразі невідомо, яку саме речовину застосували російські війська у Маріуполі та чи можна стверджувати про хімічну атаку.

Європейське поліцейське управління розпочало операцію «Оскар» із пошуку фінансових злочинних активів, що належать фізичним та юридичним особам, які перебувають під санкціями через російське вторгнення в Україну.

Японія запровадила нові санкції проти 385 депутатів парламенту рф, дочок путіна катерини тихонової та марії воронцової, дружини та доньки глави мзс сергія лаврова, 28 організацій, оборонних підприємств, Альфа-Банку та Сбербанку.

У Варшаві націоналізували комплекс будівель, що належав посольству росії. Після ремонту там будуть квартири для біженців з України.

Китайський телекомунікаційний гігант Huawei відключив підтримку карток російської платіжної системи «Мир» у магазині додатків AppGallery. Окрім того, з магазину додатків зникли мобільні застосунки російських банків «Открытие», Промсвязьбанк і ВТБ.

Airbus не постачатиме «Аерофлоту» два літаки Airbus A350, продані наприкінці 2021 року, але не передані російській авіакомпанії. Гроші, отримані за них, через санкції також не повернуть.

Володимир Зеленський відмовився приймати в Києві президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра через його давні звʼязки з росією. Штайнмаєр хотів відвідати Київ у складі делегації європейських дипломатів. Він відомий звʼязками з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим, був активним прихильником будівництва газопроводу «Північний потік — 2» та одним з «архітекторів» дружньої політики Німеччини до росії.

Члени ЄС не можуть узгодити шостий пакет санкцій проти росії. З великою ймовірністю, там будуть обмеження на закупівлю нафти в росії. В ЄС тривають палкі суперечки, що може призвести до розколу. Найбільше цим санкціям протистоїть Угорщина. Наразі у Брюсселі намагаються знайти компроміс. Зокрема є варіант, що ембарго введуть тільки деякі країни

Автомобільну колону на підтримку росії в німецькому Ганновері закидали конячим навозом. На шляху колони стали пікетувальники з українськими прапорами. Навоз знайшовся на місці — від кінної поліції, яка слідкувала за порядком на мітингу.

Затримано проросійського політика та олігарха віктора медведчука. Операцію провело СБУ. Інші деталі будуть згодом.