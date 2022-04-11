«Азов»: російські окупанти в Маріуполі, ймовірно, застосували хімічну зброю проти українських військових

У полку «Азов» повідомили, що російські війська, імовірно, застосували хімічну зброю у Маріуполі. Вони скинули невідому речовину з безпілотника.

Про це повідомляється у Telegram-каналі «Азова».

«Близько години тому російські окупаційні війська використали проти українських військових і цивільних осіб у місті Маріуполь отруйну речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА», — повідомили там.

Бійці «Азову» повідомляють, що у постраждалих спостерігається дихальна недостатність та вестибуло-атактичний синдром. Наразі наслідки для постраждалих уточнюються.

Варто зазначити, що раніше 11 квітня в «днр» погрожували застосувати хімічну зброю. Один із ватажків місцевої «армії» едуард басурін зазначав, що штурмувати завод «Азовсталь» немає сенсу, бо там є підземні поверхи, тому потрібно «звернутися до хімічних військ».