Події 11 квітня в огляді «Бабеля»: окупанти обстрілюють Харків і Миколаїв, канцлер Австрії зустрівся з путіним, ЄС заблокував росії виробництво зрідженого газу

Уночі 11 квітня російські ракети влучили у склади компанії з Катару. Від уламків розбитого скла постраждав охоронець. Склади були порожніми. Загалом за ніч окупанти завдали три ракетні удари по Миколаєву й області. Крім того, російські війська за добу завдали 66 ударів по Харкову і прилеглих населених пунктах. Постраждали Салтівка, П’ятихатки, Холодна Гора, Пісочин, Золочів, Балаклія, Дергачі. Постраждали цивільні — 11 загиблих, серед них 7-річна дитина, і 14 поранених.

У Харкові з початку війни окупанти вже зруйнували 1 617 багатоповерхових житлових будинків. У Харківській області пошкоджено 11 мостів і 800 кілометрів доріг. Наразі на деяких дорогах проводять ремонт.

З Маріуполя росіяни примусово вивезли понад 33 тисячі людей. Людей депортують або до окупованого Донецька, або до росії. При цьому російські ЗМІ пишуть про 700 тисяч людей, з них понад 131 тисяча — діти.

Колишнього мера міста Рубіжне Луганської області Сергія Хортіва звинувачують у державній зраді. З 18 по 31 березня 2022 року Хортів самоусунувся від виконання повноважень мера та вступив у змову з російськими окупантами. Ті запропонували йому очолити окупаційну владу міста Рубіжне — і Хортів погодився.

Австралія надасть Україні додаткову військову допомогу на $20 мільйонів. Йдеться про протитанкову зброю та боєприпаси до неї. Нова Зеландія надсилає допомогу Україні: транспортний літак C130 Hercules і пів сотні військових, які допомагатимуть возити зброю в Україну. Крім того, країна надасть додаткову підтримку в розмірі $9 мільйонів, включно з внеском через Британію на закупівлю зброї та боєприпасів. Україна також отримала від Швеції €44,5 мільйона на соціальні видатки та охорону здоров’я в рамках угоди про позику.

Німецький концерн Rheinmetall готовий передати Україні 50 танків Leopard 1. Для цього потрібна лише згода уряду Німеччини. Голова МЗС країни Анналена Бербок вже підтримала таку ідею. Слово за канцлером Олафом Шольцем.

Хорватія висилає 18 російських дипломатів. Крім них, країну мають покинути шість адміністративно-технічних співробітників посольства рф.

Канцлер Австрії Карл Негаммер провів у росії зустріч із путіним. Вона була непублічною, без журналістів і пресконференції. Австрійський канцлер назвав розмову «жорсткою, відкритою та прямою».

Росія оголосила дефолт за зовнішнім боргом. У країни-агресора залишається час до 4 травня, коли ще можна здійснити необхідні виплати.

Євросоюз ввів перші істотні санкції проти газової галузі рф — заборонив постачати обладнання для виробництва зрідженого природного газу. Таке обладнання виробляють здебільшого у Європі та США. Ще недавно росія планувала стати одним зі світових лідерів у виробництві ЗПГ.

У росії, за непідтвердженими даними, заарештували В’ячеслава Суркова у справі про привласнення коштів у «л/днр». Зараз він під домашнім арештом. Сурков до 2020 року був радником путіна й одним із головних ідеологів війни на Донбасі. Крім того, путін провів чистку в ФСБ. Під неї потрапили 150 офіцерів 5 служби, які займались «українським питанням». Колишнього керівника 5 служби ФСБ, генерал-полковника Сергія Бесєду вже відправили до СІЗО.