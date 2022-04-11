«УП»: Суд передав передав арештовану яхту Віктора Медведчука Агентству з розшуку активів

Суд передав арештовану яхту Віктора Медведчука в розпорядження Агентству з розшуку і управління активами (АРМА).

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на рішення суду, яке є в розпорядженні редакції.

Йдеться про яхту Royal Romance, яку 16 березня 2022 року арештували. На той момент п’ятипалубна яхта перебувала у порту міста Рієка в Хорватії. 11 квітня Личаківський райсуд Львова передав яхту АРМА.