«УП»: Суд передав передав арештовану яхту Віктора Медведчука Агентству з розшуку активів

Суд передав арештовану яхту Віктора Медведчука в розпорядження Агентству з розшуку і управління активами (АРМА).
Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на рішення суду, яке є в розпорядженні редакції.
Йдеться про яхту Royal Romance, яку 16 березня 2022 року арештували. На той момент п’ятипалубна яхта перебувала у порту міста Рієка в Хорватії. 11 квітня Личаківський райсуд Львова передав яхту АРМА.
- Віктор Медведчук, який перебував під домашнім арештом, утік з України ще на початку російського вторгнення. 18 березня суд Львова заочно заарештував нардепа, а Держбюро розслідувань звернулося до українців за допомогою у розшуку Медведчука.
- 7 квітня у маєтках дружини Медведчука пройшли обшуки. Квартири і маєтки Оксани Марченко арештували.