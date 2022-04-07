Квартири і маєтки. Правоохоронці арештували активи дружини Віктора Медведчука

Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передадуть в управління арештовані активи товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина підозрюваного у держзраді депутата-втікача Віктора Медведчука.

Про це повідомляють Нацполіція і МВС України.

У середу, 6 квітня, слідчі Департаменту стратегічних розслідувань і кіберполіції провели низку обшуків на об’єктах товариства Оксани Марченко, зокрема і на дачі Медведчука «Ведмежа дубрава». Слідчі дії проводилися в рамках досудового розслідування за фактами протиправних дій посадових осіб товариства.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 300 картин відомих художників (Бокшай, Ерделі, Манайло, Шолтес, Глюк), снігоходи, квадроцикли та автомобілі.

Офіс генпрокурора задовольнив клопотання слідчих про арешт семи квартир та двох майнових комплексів. Також готуються клопотання до суду про накладення арешту на вилучене вищевказане майно. Все це майно передадуть в управління до АРМА.

Вилучені з цього майна кошти можуть витратити на потреби Збройних сил України і відбудову зруйнованої російською армією інфраструктури.