Події 10 квітня в огляді «Бабеля»: Україна починає відбудовувати території, Литва навчатиме військових ЗСУ, а росія влаштовує табори для депортованих українців

До ночі 10 квітня українські військові відбили вісім атак російських окупантів. Українські захисники знищили 4 танки, 8 одиниць броньованої та 7 одиниць автомобільної техніки ворога. Підрозділи ППО в небі над Донбасом збили літак, вертоліт, чотири дрони та три крилаті ракети росіян. Крім того, вдарили чотирма ракетами «Точка-У» по скупченню окупантів у районі Купʼянська. Окупанти за добу завдали 7 ракетних ударів по Миколаївській області, також обстрілювали Дніпропетровську область, де знову постраждав аеропорт у Дніпрі, який зараз повністю знищений.

Окупанти розграбували духовну семінарію римо-католицької церкви у Ворзелі, коли місто було в окупації. Вкрали навіть пам’ятну чашу зі Святої Меси, яку провів Папа Римський Іоан Павло ІІ у 2001 році під час візиту в Україну. На ЧАЕС росіяни викрали джерела радіаційного випромінювання та ядерне паливо. Також вони знищили лабораторію.

Росія прямує до неминучого дефолту за зовнішніми боргами. США заблокували можливість розраховуватися за борги у валюті, тому 4 квітня росія провела виплату в рублях, але її не прийняли. З того моменту запустився 30-денний пільговий період, протягом якого рф може спробувати знайти спосіб виплатити борги. Міністр фінансів рф антон силуанов зазначив, що росія виплатить доларами, тільки якщо їхні резерви розморозять.

В росії з’явилися перші табори для примусово депортованих українців. Омбудсмен Людмила Денісова повідомила про три таких табори в Пензенській області. Там перебувають понад 400 українських громадян — здебільшого жінки та 147 дітей різного віку, зокрема немовлят. Днями очікується ще партія примусово вивезених, орієнтовно 150 осіб. Табори обнесені парканом, вони під охороною, на в’їзді контрольно-пропускний пункт. Свобода пересування наших громадян обмежена — виходити з табору заборонено.

Україна веде перемовини зі Словаччиною, щоб придбати 16 самохідних артилерійських установок Zuzana 2. Це модернізований варіант САУ DANA M2, які є на озброєнні ЗСУ, тому українські військові можуть використовувати їх без додаткового навчання. Британія надасть Україні протикорабельні ракетні системи, які саме — поки невідомо.

Литва навчатиме українських військових, для того щоб вони вміли оперувати новою технікою. Командувач армії Литви Вальдемарас Рупшис обговорив це питання з начальником штабу армії США Чарльзом МакКонвіллом. Тому, ймовірно, йдеться про військову техніку НАТО.

На Луганщині біля Рубіжного окупанти влучили в цистерну з азотною кислотою. Над цистерною піднялася хмара отруйної пари, яка пішла в бік позицій самих росіян. Мешканців Рубіжного влада просить залишатися в укриттях, бо азотна кислота — отруйна, вдихання цих парів небезпечне для дихальних шляхів, аж до набряку легень.

Український уряд виділив перший мільярд гривень з резервного фонду на відбудову звільнених від окупантів територій. 400 млн гривень піде на Київську область. По 250 млн грн — Чернігівській та Сумській областям. Ще 100 млн грн для Житомирщини.

Колишній премʼєр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що розчарований рішенням путіна розпочати війну в Україні, а події в Бучі вважає воєнним злочином. Раніше Берлусконі був великим другом путіна та постійним лобістом його інтересів у Європі.