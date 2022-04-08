Пропагандистські канали росії видалили пости про ракетну атаку на вокзал Краматорська після оприлюднення фото вбитих цивільних

Пропагандистські російські канали, які поширили повідомлення про те, що російські війська ведуть вогонь по «скупченню бойовиків ЗСУ» на вокзалі Краматорська, видалили свої повідомлення після появи фото загиблих мирних жителів. Деякі канали відредагували свої записи.

Про це пише The Insider.

Повідомлення пропагандистів про атаку на «військові» цілі зʼявилися, зокрема, у каналі «Сводки ополчения Новороссии» та на каналі «Силовики». Одне повідомлення додав у свій канал «Русский тарантас» російський пропагандист Дмитро Стешин, але згодом відредагував його.

Це свідчить про те, що вогонь по вокзалу вели саме російські військові.