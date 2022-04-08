Російські війська завдали ракетного удару по вокзалу Краматорська. Загинули десятки людей

Російські війська завдали ракетного удару по вокзалу Краматорська, де тисячі людей чекали евакуації.

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін повідомив, що у вокзал влучили два ракети. Загинули 30 людей і більше 100 поранені.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко уточнив, що це були касетні ракети комплексу Іскандер.

«Поліція та рятувальники, що працюють на місці, повідомляють про десятки загиблих та поранених людей [...]. Рашисти добре знали, куди цілять і чого хочуть: вони хочуть посіяти паніку і страх, хочуть взяти у заручники якомога більше мирних людей», — написав Кириленко.