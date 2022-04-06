Радник мера Маріуполя: Російські військові відкрили новий фільтраційний табір у Мангуші

Російські військові створили новий фільтраційний табір у Мангуші. Рівень депортації українців не спадає. Під остаточну депортацію підпала остання лікарня № 4 разом з персоналом і хворими.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначає, що росіяни проводять масову зачистку та масове мародерять.

«Намагаються виявити всіх «нацистів», до лав яких попадає кожен, хто не за окупацію. Проходять по квартирах і домівках, що вціліли, зламують двері. Потім помічають «Пусте». Зазвичай після такого воно справді стає пустим від всього, що має якусь цінність. Для запобігання мародерства люди позначають будівлі, де вони проживають, білими прапорцями. Але від мародерства це не дуже рятує», — йдеться в повідомленні радника міського голови Маріуполя.

За його словами, також надходить інформація про завезення мобільних крематоріїв і техніки для розбору завалів. Попередньо, за досвідом Бучі окупанти намагатимуться приховати наслідки свої злочинів.