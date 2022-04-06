У Маріуполі запрацювали російські мобільні крематорії. Армія рф знищує докази геноциду українців

У Маріуполі запрацювали російські мобільні крематорії, у яких армія рф спалює закатованих і вбитих цивільних.

Про це повідомила міська рада міста.

«Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі вище керівництво рф наказало знищити будь-які свідоцтва злочинів своєї армії в Маріуполі. Тиждень тому обережні оцінки вказували на 5 тисяч загиблих. [...] Саме тому росія не поспішає давати зелене світло місії Туреччини та іншим ініціативам з порятунку та повної евакуації Маріуполя. Крім того, усіх потенційних свідків звірств окупантів намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити», — заявили в міськраді.

Усю брудну роботу росіяни залишили для колаборантів. Очевидці повідомляють, що росіяни залучили до «бригад зачистки» місцевих і терористів «днр». Координує роботу цих груп безпосередньо самопроголошений мер-колабораціоніст Костянтин Іващенко.