Події 5 квітня в огляді «Бабеля»: на Сумщині знаходять закатованих цивільних, Зеленський закликав реформувати ООН, дипломатів рф висилають

Уночі 5 квітня окупанти 51 раз обстріляли житлові квартали Луганщини. Крім того, обстріляли фенольний завод у селищі Нью-Йорк. У Рубіжному окупанти влучили в цистерну з азотною кислотою. Загалом на Донбасі протягом доби ЗСУ відбили сім ворожих атак. Під час бойових дій було знищено 7 танків, 8 броньованих машин і 3 артилерійські системи.

На Харківщині ЗСУ знищили розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор» за допомогою протитанкової системи «Стугна-П». Це вже вдруге, коли житомирські десантники за допомогою протитанкових засобів знищують ворожі повітряні цілі.

The New York Times оприлюднило супутникові фотографії з Бучі станом на середину березня — коли там ще перебували російські військові. На фотографіях за 19 березня на вулицях міста видно тіла загиблих цивільних на тому ж місці, на якому їх знайшли українські військові. Це один з неспростовних доказів того, що вбивства там коїлися саме тоді, коли в місті стояли війська окупантів.

У Конотопському районі Сумської області знайшли трьох закатованих російськими агресорами мирних жителів. У дитячому таборі «Пролісок» на Київщині три тижні була база підрозділу армії росії. У підвалі корпусу знайдено 5 трупів чоловіків із зав’язаними за спиною руками. У селі Вікторівка на Чернігівщині, яке було в окупації 25 днів, росіяни тримали людей у підвалі як заручників — від літніх людей до новонароджених.

Українська військова розвідка повідомляє, що російських військових, які чинили звірства в Бучі, знову повертають в Україну. Ідеться про 64 мотострілецьку бригаду 35 загальновійськової армії рф. Можливо, російське командування таким чином намагається позбутися військових злочинців та свідків таких злочинів, щоб їх не можна було допитати.

Велика Британія скликала засідання Радбезу ООН щодо воєнних злочинів росіян в Україні. На засіданні виступив президент Володимир Зеленський. Він заявив, що право вето на будь-які рішення, яким росія володіє у Раді безпеки, підриває основи глобальної безпеки. Зеленський закликав усунути росію з Радбезу та реформувати ООН, або саморозпуститися.

НАТО збирає докази для притягнення президента росії путіна до відповідальності за воєнні злочини в Україні. Постійний представник США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що існує декілька варіантів, як це офіційно зробити. Зокрема, через Міжнародний кримінальний суд, або через ООН.

НАТО надасть Україні зброю для захисту від нового наступу російської армії, який очікується на Донбасі за кілька тижнів. США додатково нададуть Україні військову допомогу на $300 мільйонів. Загалом з початку вторгнення Пентагон надав Україні військової допомоги на $1,6 мільярда. Понад 30 конгресменів США із двох партій закликали президента Джо Байдена збільшити постачання зброї в Україну для протистояння російській агресії.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про пʼятий пакет санкцій. До нього входять: заборона на імпорт вугілля, заборона транзакцій для чотирьох ключових російських банків, заборона суднам доступу до портів ЄС, заборона на в’їзд до Європи для вантажівок, нові обмеження на експорт та імпорт, заборона на участь у європейських держзакупівлях, нові персональні санкції.

Канада розширила санкційні списки проти білорусі та росії — до них додадуть по 9 білорусів та росіян. Австралія заборонила експорт до росії предметів розкоші. Йдеться про вино, дорогу косметику та запчастини для елітних автомобілів.

Данія висилає 15 російських дипломатів. Копенгаген називає їх «розвідниками, які працювали під прикриттям у посольстві». Італія з міркувань національної безпеки висилає 30 російських дипломатів. Швеція висилає трьох російських дипломатів. Іспанія висилає 25 російських дипломатів. Естонія закриває два консульства — у Тарту та прикордонній з рф Нарві, і висилає 14 співробітників цих консульств із країни. Латвія теж закриває два російські консульства — у Даугавпілсі та Лієпаї, і визнає російських дипломатів з цих консульств персонами нон грата. Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель видворяє певну кількість дипломатів із постійного представництва росії при ЄС.

Міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді заявив, що його країна не визнає «ДНР» і «ЛНР».

Компанія «Ашан» ізолює російський офіс — нові магазини не відкриватимуть, не буде підтримки ІТ-технологій та проєктів, не буде оновлюватись ключове програмне забезпечення, не постачатимуть імпортні товари, а це 90% асортименту одягу, взуття, товарів для дому, текстилю.

Автомобільні заводи в рф, які планували знову відкритися на початку квітня, — не відкрилися. Мова про Hyundai, Nissan, Toyota. Немає необхідних деталей.

У посольства росії в Ірландії закінчується дизпаливо для гарячого водопостачання та опалення як самого посольства, так і житла дипломатів. Ірландські нафтові компанії відмовляються доставляти їм нафтопродукти.